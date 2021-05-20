Ritme göre zıpladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kadınlardan çıplak arama iddiası

İstanbul Taksim'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılan ve attıkları sloganlarda, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ettikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 Mart tarihinde, biri 18 yaşının altında, toplamda 18 kadın gözaltına alınmıştı. Kadınlardan 13'ü evleri basılarak gözaltına alınmıştı.

İstanbul Adalet Sarayı’na 11 Mart'ta sevk edilen kadınlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

“HERKEST MASKE VARDI, NASIL TESPİT YAPILDI BİLMİYORUM”

‘8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan ve ritme göre zıpladığı için gözaltına alınan kadınlardan biri olan Sedef Özer, savcılıktaki ifadesinde, “Ben feminist bir kadınım. 8 Mart 2021 tarihinde Taksim mevkiinde düzenlenen yürüyüşe katıldım. Bana sormuş olduğunuz, ‘Tayyip kaç kaç kaç kadınlar geliyor' ve ‘Zıpla zıpla zıpla zıplamayan Tayyip'tir' şeklindeki sloganların atılıp atılmadığını hatırlamıyorum. Kaldı ki yürüyüşe katılanların hepsinde maske vardı, kimin ne söylediği yönünde tespitin nasıl yapıldığını bilmiyorum. Maske takmamız ve toplantıya 30 bin kişinin katılmış olması nedeniyle kimin hangi söylemde bulunduğunun tespiti güçtür. Cumhurbaşkanına yönelik hakaret suçunu oluşturabilecek herhangi bir söylemde bulunmadım. Biz yürüyüşümüzü tamamladıktan sonra herkes dağıldı. Üzerime atılı her iki suçu da kabul etmiyorum” şeklinde ifade verdi.

ÇIPLAK ARAMA İDDİASI

8 Mart'ta gözaltına alınan kadınlardan biri olan Z.Ç., savcılığa verdiği ifadesinde, Cumhurbaşkanına yönelik hakaret suçunu oluşturabilecek herhangi bir söylemde bulunmadığını belirterek, 2 kadın polis tarafından gözaltı sırasında çıplak aramaya maruz kaldığını iddia etti. Z.Ç., savcılık ifadesinde, “Biz yürüyüşümüzü tamamladıktan sonra herkes dağıldı. Ayrıca dün akşam gözaltına alındığımda 2 kadın polis beni çıplak şekilde aradı. Bu arama Güvenlik Şube binasında gerçekleşti. Ben bu şekilde aramaya birden çok kez itiraz ettim. Bunun üzerine görevli memurlar, ‘Biz de aramaya meraklı değiliz zaten' diyerek itirazımızı reddetti. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

“ORTADA BİR SUÇ VARSA 30 BİN KİŞİ TARAFINDAN İŞLENMİŞTİR”

Z.Ç.'nin avukatı Oya Meriçoğlu, yaptığı savunmada, “'19. Feminist Gece Yürüyüşü'ne 30 bini aşkın kadın katıldı. 30 bin kişi içinden 12 kişinin tespit edilmesinin hukukla da hakkaniyetle de olağan yaşam akışıyla da izahı yoktur. Ortada bir suç varsa 30 bin kişi tarafından işlenmiştir. Kaldı ki müvekkile yöneltilen, ‘Tayyip kaç kaç kaç kadınlar geliyor' ve ‘Zıpla zıpla zıplamayan Tayyip'tir' kadın hareketinde yıllardır eylemlerde atılan bir slogandır. Bu sloganda ne Cumhurbaşkanına ne de başka birine yönelik hakaret yoktur” dedi.

ÇIPLAK ARAMA YÖNÜNDEN SAVCILIĞIN SUÇ İHBARINDA BULUNMASINI TALEP ETTİ

Müvekkilinin maruz kaldığı çıplak aramanın hukuka aykırı olduğunu ve insanlık suçu olarak kabul edildiğini, bu sebeple savcılığın suç ihbarında bulunmasını talep eden avukat Meriçoğlu, “Ayrıca müvekkilin maruz kaldığı çıplak arama fiili dün akşam emniyete gittiğimiz zaman avukatı olarak bizlere kendisi tarafından söylenmiştir. Güvenlik Şube'de 2 sivil kadın polis tarafından yapılan bu aramanın hukuka aykırı olmasının yanı sıra insanlık onuruna da aykırı olduğu ve işkence olarak nitelenmesi gerektiğini söyleyen AYM (Anayasa Mahkemesi) ve AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) kararları vardır. Bu nedenle savcılığın bu ihlal yönünden suç ihbarında bulunmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.