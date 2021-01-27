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Riva açıklarında gemi karaya oturdu

İstanbul Riva açıklarında 190 metre boyundaki Panama bandıralı kuru yük gemisi karaya oturdu.

Güncellenme: 19:06, 27/01/2021
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Karadeniz’de etkili olan şiddetli fırtına 190 metre boyundaki Panama bandıralı kuru yük gemisini sürükledi. Gemi Riva açıklarında karaya oturdu.

Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, gemiye ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Tekirdağ Limanı’ndan Rusya’nın Kavkaz Limanı’na gitmekte olan Panama bayraklı PETRA STAR isimli boş kuru yük gemisi, bugün saat 16.55’te makine arızası yaparak Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başlamıştır.

* Gemiden yapılan yardım talebinin ardından, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı TCSG-906 Sahil Güvenlik botu ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Nene Hatun Acil Müdahale gemisi, Kurtarma-8 ve Kurtarma-11 römorkörleri ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiştir.

* Makinesi çalışır durumda olan gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır. Kara tahlisiye (can kurtarma) ekiplerimiz olay bölgesinde hazır durumdadır. DHA

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Yayınlanma Tarihi:18:27,