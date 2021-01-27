Riva açıklarında gemi karaya oturdu

Karadeniz’de etkili olan şiddetli fırtına 190 metre boyundaki Panama bandıralı kuru yük gemisini sürükledi. Gemi Riva açıklarında karaya oturdu.

Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, gemiye ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Tekirdağ Limanı’ndan Rusya’nın Kavkaz Limanı’na gitmekte olan Panama bayraklı PETRA STAR isimli boş kuru yük gemisi, bugün saat 16.55’te makine arızası yaparak Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başlamıştır.

* Gemiden yapılan yardım talebinin ardından, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı TCSG-906 Sahil Güvenlik botu ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Nene Hatun Acil Müdahale gemisi, Kurtarma-8 ve Kurtarma-11 römorkörleri ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiştir.

* Makinesi çalışır durumda olan gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır. Kara tahlisiye (can kurtarma) ekiplerimiz olay bölgesinde hazır durumdadır. DHA