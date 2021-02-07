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Rize Belediyesi reklam panolarını kiraya verecek

Rize Belediyesi hüküm ve tasarrufu altındaki belirli yerlerde Rize Belediyesine ait reklam ünitelerinden belirlenenler kiraya verilecek.

Güncellenme: 09:04, 07/02/2021
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Rize Belediyesi reklam panolarını kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Rize Belediyesine ait reklam ünitelerinden 50 adet ışıklı billboard, 50 adet ışıksız billboard, 10 adet mega light, 3'ü hareketli 38'i sabit 41 adet raket ve 100 adet otobüs bekleme durağı reklam ünitelerine ilave olarak şartname dahilinde 10 adet otobüs bekleme durağı ve 1 adet çift yönlü ayaklı Led ekran yapımı şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık artırma ihale usulü ile kiraya verilecek.

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