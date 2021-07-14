Rize’de sağanak! Dereler taştı, evleri su bastı, yollar kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesinde etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor. Rize’de sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi.

Ardeşen ilçesinde bazı dereler taşarken, Armağan köyünde yollar, ulaşıma kapandı. Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

“DERE YATAKLARINDAN UZAKLAŞIN” ÇAĞRISI

Karadeniz Sahil Yolu Işıklı mevkisinde ise ulaşımda aksama yaşanırken, şiddetli yağışın sürdüğü bölgede taşkın riskine karşı yetkililer, dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıyor.

HEYELAN MEYDANA GELDİ

Öte yandan etkili olan sağanak nedeniyle Ardeşen ilçesi Armağan köyü Dereciler mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan toprak kütlesi nedeniyle yol ulaşım kapandı.

Heyelan anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki toprak kütlesinin aşağıya doğru sürüklendiği görülüyor.

Pazar ilçesinde ise sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı sürücüler araçları ile yolda kaldı. DHA