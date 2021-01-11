RTÜK, ayrımcılık yapıyor

RADYO Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), Anayasa'nın eşitlik ilkesini hiçe sayan ayrımcılığı iki ay önce yaşandı. Acun Ilıcalı'ya ait TV8 grubunun sahibi olan TV8 TV Yayıncılık şirketi, grubun satılmadan önceki sahibi olan MNG Medya ve TV Yayıncılık şirketinin “TV8WORLD” adıyla yayın yapan kanalının logosunu “TV8 INT” olarak değiştirmek için RTÜK'e başvurdu. RTÜK İzin ve Tahsisler Daire Başkanlığı, bu talebi 10 Kasım günü Üst Kurul'a sevk etti. Radyo Televizyon Üst Kurulu da 8 gün sonra 18 Kasım günü Acun Ilıcalı'nın talebini yerinde bulup “TV8WORLD” kanalının logosunun “TV8 INT” olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verdi. Bu, tüm televizyon yayıncıları için yapılması gereken doğal bir süreç ve rutin bir işlemdi. Ancak bu süreç, başvuran kurum SÖZCÜ TV olunca, Anayasa'nın eşitlik ilkesi ihlal edilerek tam aksi yönde şöyle işletildi:

SÖZCÜ TV'YE LOGO CEZASI

– SÖZCÜ TV, 21 Şubat 2020 günü Sivas merkezli uydudan ulusal yayıp yapan SRT kanalını, sahibi olan Mega Ajans Reklamcılık Ticaret Şirketi'nden satın aldı.

– Kanalın “Sivas SRT” olan logosunu “SZC” olarak değiştirmek için 27 Şubat 2020'de RTÜK'e başvurdu. Ancak RTÜK, bu talebi aylarca gündeme almadı. SÖZCÜ Gazetesi de bu haksızlığı ağustos ayında kamuoyuna duyurdu.

– RTÜK, bu haberden sonra toplandı. Logo değişikliği kararı beklenirken, SÖZCÜ TV'ye ceza kesti. Gerekçe olarak “Sivas SRT” logosunun, “SRT Sivas” diye kullanıldığı bahanesini gösterdi.

– SÖZCÜ TV, bu gelişmeden sonra bir kez daha RTÜK'e başvurarak, logo değişikliği talebinin sonuçlandırılmasını talep etti. Bütün evrakı ve ilgili formları istenilen şekilde yeniden düzenlenen başvuru dosyamız, eksiksiz olarak 11 Kasım günü RTÜK'e gönderildi.

– Dosyamız yine gündeme alınmayınca 1, 10 ve 16 Aralık tarihlerinde RTÜK'e, 3 ayrı dilekçeyle başvurup logo değişikliği talebimizin onaylanması talep edildi. Bu dilekçelerde, “Talebimizle ilgili aksi bir durum varsa bunun nedeninin bildirilmesi” de istendi. Ancak, bu konularda haftalar geçmesine rağmen bir geri dönüş olmadı. SÖZCÜ TV avukatları, bu duruma ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

BAŞVURU 11 AYDIR BEKLİYOR

“RTÜK'ün yoğun bir şekilde çalıştığı anlaşılabilir bir durumdur. Ancak, bizim başvurumuzla aynı tarihlere denk gelen dönemde; TV8 ile ilgili başvurunun İzin ve Tahsisler Dairesi'nden çıktığı 10 Kasım 2020 tarihinden 8 gün sonra, Üst Kurul'da görüşülüp onaylanması şüphe uyandırmaktadır. TV8 INT logosunun üst kurulda görüşüldüğü tarih olan 18 Kasım 2020'de, bizim başvurumuz da kurulda görüşülmek üzere beklemede idi.

Üstelik defaten yapmış olduğumuz başvurularımız, dosyanın evveliyatı gözetildiğinde, inisiyatif kullanmakta serbest olan Üst Kurul'un TV8 logosunu öncelikli olarak incelemesi ayrı bir soru işaretidir. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu televizyon kanalının logo değişim işleminin 8 gün gibi hızlı bir sürede sonuçlandırılmasına bir itirazımız yoktur. Logo değişim işlemi rutin ve sıradan bir işlem olup bunun tabii ki çok hızlı bir şekilde bitirilmesi gereklidir. 8 günlük süre makul bir süredir. Ancak SÖZCÜ TV'nin logo değişim işlemi yaklaşık 10 aydan beri sonuçlandırılmamıştır. Sorun buradadır.”

ANAYASAL HAKKIMIZ GÖZ ARDI EDİLİYOR!

SÖZCÜ Avukatı İsmail Yılmaz, RTÜK'ün SÖZCÜ TV adına yapılan logo değişikliği başvurusunu gündemine almaması ve onaylamamasının, Anayasanın 10. Maddesi'nde koruma altına alınan ‘Kanun önünde eşitlik' ilkesine aykırı olduğunu vurguladı. Yılmaz'ın değerlendirmeleri şöyle:

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

“RTÜK, idarî ve malî özerkliğe sahip olup TV sektörünü düzenlemek ve denetlemek maksadıyla kurulan bağımsız bir tüzel kişiliktir. Dolayısıyla Üst Kurul'un, SÖZCÜ TV adına yapılan başvuruyu gündemine almaması; gerek kendi işleyiş ve kuruluş amacına, gerekse Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Üst Kurul'un çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik uyarınca; kurulun gündemi, RTÜK Başkanı, yokluğunda ise yerine vekalet eden başkan yardımcısı tarafından belirlenmektedir. Yani, İzin ve Tahsisler Dairesi'nde incelenip Üst Kurul'a sunulan başvuru evrakı, başkan ve başkan yardımcısının takdirine göre gündeme alınıp incelenmektedir. Bu durumda, daireden üst kurula gönderilen başvuru ve taleplerin, Anayasa'da korunan ‘kanun önünde eşitlik ilkesi' ve RTÜK'ün misyonu unutulmadan değerlendirilmedir. Aksi takdirde, aynı konu ve nitelikte olan başka bir başvurucuya ait dosyanın kısa bir sürede sonuçlandırılmasına karşın, SÖZCÜ TV için yapılan başvurunun gündeme bile alınmaması RTÜK'ün kimliğine gölge düşürecektir. Zira, ‘logo değişikliği' talebi, diğer yayıncı başvurularına nazaran daha kolay ve daha kısa sürede incelenip sonuçlandırılabilecek nitelikteki bir işlemdir. Bu nedenle bu tür başvurularda makul süre 8 ila 10 gün arasında olmalıdır. İdareye yapılan başvurularda cevap süresi olan 60 günlük sürenin geçirilmesi, zımni (örtülü) ret anlamına gelmekte ve dava açma süresi başlamaktadır. Bu nedenle, RTÜK'e yapılan başvuruların bu aşamaya getirilmemesi, en azından kuralların herkese eşit bir biçimde uygulanması gerekir. Aksi durum hukuksuzluk yaratır.”