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RTÜK üyesinden çarpıcı iddia! Televizyonlara ‘lebaleb’ talimatı

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in televizyon kanallarının yöneticilerine talimat gönderdiğini, televizyonların lebaleb görüntüleri kullanmamaları; bunun yerine boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılmasını istediğini iddia etti

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:31, 02/05/2021
HaberlerGündem
RTÜK üyesinden çarpıcı iddia! Televizyonlara ‘lebaleb’ talimatı

AKP’nin lebaleb olarak gerçekleştirdiği kongrelerinin tam kapanmanın sorumlusu olduğu yönünde siyasetçilerden tepkiler gelmeye devam ederken, RTÜK’ten bu konuyla ilgili adım atıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in kanallara talimat gönderdiğini dile getirdi.

‘LEBALEB GÖRÜNTÜ KULLANMAYIN’ TALİMATI

İlhan Taşçı, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bugün televizyon kanallarının yöneticilerine özel hattan bir “talimat” gönderdi. Televizyonların lebaleb görüntüleri kullanmamaları; bunun yerine “boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılmasını” istendi! Stadlar, kongreler gösterilmeyecek!” açıklamasında bulundu.

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AKP RTÜK
Yayınlanma Tarihi:17:09,