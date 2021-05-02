RTÜK üyesinden çarpıcı iddia! Televizyonlara ‘lebaleb’ talimatı

AKP’nin lebaleb olarak gerçekleştirdiği kongrelerinin tam kapanmanın sorumlusu olduğu yönünde siyasetçilerden tepkiler gelmeye devam ederken, RTÜK’ten bu konuyla ilgili adım atıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in kanallara talimat gönderdiğini dile getirdi.

‘LEBALEB GÖRÜNTÜ KULLANMAYIN’ TALİMATI

İlhan Taşçı, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bugün televizyon kanallarının yöneticilerine özel hattan bir “talimat” gönderdi. Televizyonların lebaleb görüntüleri kullanmamaları; bunun yerine “boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılmasını” istendi! Stadlar, kongreler gösterilmeyecek!” açıklamasında bulundu.

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