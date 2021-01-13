RTÜK’ten Halk TV’ye bir ceza daha

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son toplantısında izleme uzmanlarının raporlarını görüştü. Üst Kurul, “Şirin Payzın ile Sözüm Var” programına konuk olarak katılan Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın “Türban irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Nitekim de başıma da geldi. Ama örtünmesi bir militanlaşmanın ve bir ideolojik mücadelenin nedeni ise kaldı ki öyleydi, şimdi işbaşına geldiler o mücadeleyle olan insanlar” şeklindeki sözlerini değerlendirdi.

Yayındaki başörtülü hakimlerin taraflı karar alabileceğini iddia eden ifadelerin toplumun adalet mekanizmasına olan güvenini zedeleyeceği kanaatine varan RTÜK, toplumun büyük bir kesimi tarafından kabul gören inanç değerlerini aşağılayan ifadeleri yayınlayan Halk TV'nin yasa ihlali yaptığını kararına vardı.

Sözleri başörtülü kişilere ve başörtülü hakimlere karşı nefret duyguları oluşturma çabası olarak gören Üst Kurul, halkta gerilime ve ayrışmaya sebep olabilecek beyanların toplumsal iç barışı bozabileceği düşüncesiyle kamusal yayıncılığın gereğini yerine getirmeyen Halk TV'nin cezalandırılmasına hükmetti.

Editoryal sorumluluk gereği konuğun yayında uyarılmadığını da belirten RTÜK, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde yer alan “Yayın hizmetleri… ırk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez” ilkesini ihlal eden yayıncı kuruluşa oy birliğiyle idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.