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Ruhsatsız eğlence merkezinde yakalandılar

Konya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız alkollü eğlence mekanında, aralarında kadınlarında olduğu 24 kişiye maske ve sosyal mesafeyi ihlal suçundan 97 bin 200 lira idari para cezası kesildi.

Güncellenme: 22:26, 17/02/2021
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Ruhsatsız eğlence merkezinde yakalandılar

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi’nde alkollü eğlence merkezine operasyon düzenledi.

Yapılan incelemede, iş yerinin ruhsatsız olduğu, canlı müzik eşliğinde alkol servisinin yapıldığı belirlendi.

Bunun üzerine iş yeri sahibi E.C. hakkında  ‘mühür bozmak’ ve Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.

İş yerindeki 24 kişiye maske ve sosyal mesafeyi ihlal suçundan 97 bin 200 lira idari para cezası düzenlendi. İş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. DHA

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