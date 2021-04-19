Rus Büyükelçi Karlov’un katili kripto FETÖ’cü çıktı

19 Aralık 2016 tarihinde Çankaya'da katıldığı sergide polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen Rusya Büyükelçisi Karlov'un suikastına ilişkin yürütülen dava, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Aralarında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 sanık hakkında mahkeme 6 sanığa beraat, diğer sanıklara ise 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl 6 aydan başlayan hapis cezaları vermişti.

ÖRGÜT TARAFINDAN ÖZEL OLARAK SEÇİLMİŞ

Büyükelçi Karlov suikastına ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda, suikastı FETÖ’nün MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü mahrem yapılanmasında yer alan üyelerinin birlikte gerçekleştirdiği belirtildi. Karlov'u öldüren Mevlüt Altıntaş'ın örgüt tarafından özel olarak seçilip eğitim gören ‘kripto örgüt mensubu' olduğu ifade edildi.

TALİMAT BİZZAT GÜLEN’DEN

Açıklanan gerekçeli kararda, MİT mahrem yapılanması ile Altıntaş'ın da içinde bulunduğu Emniyet mahrem yapılanmasının birlikte çalıştıkları; MİT yapılanmasında yer alan sanık Vehbi Kürşad Akal'ın Karlov'un koruma kullanıp kullanmadığı hakkında topladığı bilgileri örgüt abisi Hüseyin Kötüce'ye aktardığı, Kötüce'nin bu bilgileri Fetullah Gülen'e ulaştırdığı kaydedildi.

Gülen’ın Altıntaş'a suikast talimatını verdiği, MİT TIR’larının durdurulması, 15 Temmuz darbe girişimi ve Karlov suikastının amacının aynı olduğu kaydedilen gerekçeli kararda, şöyle denildi:

“Her üç eylemin amacının aynı olduğu, amacın cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmektir. Saldırıyla Türkiye-Rusya Federasyonu ilişkilerinin bozulmasının amaçlanması hedeflerden birisi olmakla birlikte tek hedefin bu olmayıp, örgütteki çözülmeyi engelleme ve darbe girişimine zemin hazırlama amacını da taşıdığı, amacın Anayasal düzeni ne şekilde olursa olsun ortadan kaldırmak olduğudur.”

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