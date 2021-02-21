Rus istihbarat gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması’nın Karadeniz filosuna ait CCB 201 borda numaralı Priazovye adlı istihbarat toplama gemisi saat 07.00 sıralarından Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Geminin Boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na ait sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Yaklaşık bir saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. İstihbarat gemisinin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu gözlendi. Yaklaşık 1.5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz’e açıldı. (DHA)