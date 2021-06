Rus turistler sahile indi

Rusya’nın Türkiye’ye uyguladığı uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından Ruslar, dünden itibaren Antalya’ya gelmeye başladı.

İki günde gelen 20 binin üzerinde Rus turist, rezervasyon yaptıkları otellere yerleşerek tatile başladı. Deniz, kum ve güneş üçlüsüne büyük ilgi gösteren Rusların otellerde ilk adresi ise deniz oldu.

Otellerin denize olan kıyılarında iskeleden suya atlayan, su sporuyla ilgilenen, havuzlara giren Rus turistler tatilin keyfini sürüyor.

İLK GÜN REZERVASYONLARININ YARISI RUS

Turistik tesislerde ise gelecek binlerce tatilci için çalışmalar yapılıyor. İç mekan organizasyonlarını dışarı taşıyan oteller, corona virüsü bulaş riskini azaltmayı hedefliyor.

Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı tesislerden birinde havuzlarda kapasite sınırlandırılmasına gidildi. Otelde kapalı mekanlarda maske zorunluluğu bulunurken havuz başındaki şezlonglar da fiziki mesafe kuralına göre sıralandı.

Rusların Antalya’ya gelmeye başladığı ilk gün oteldeki rezervasyonlarda da artış yaşandı. Dün yapılan rezervasyonların yarısını Ruslar oluştururken ilk gün oteldeki 100 odaya Ruslar yerleşti.

İŞLETMECİLER MEMNUN

Otelin kalite müdürü Burcu Soysal, yoğun ilgiden memnun olduklarını ve her şeyleriyle hazır olduklarını söyledi. İlk gün yapılan rezervasyonların yarısının Ruslardan oluştuğunu belirten Soysal, “100 oda hemen Ruslar tarafından alındı. Diğer tatilcilerimizin de gelişleri devam ediyor. Koronavirüsten önce günlük ortalama 300 Rus turist girişimiz olurdu. Dün ilk gündü ve hemen 300 Rus turist girişimiz oldu” dedi.

Eğlence müdürü Cem Akay da eğlence aktivitelerinin tamamını dış mekana taşıdıklarını, çok talep gören aktiviteler için randevu aldıklarını söyledi.

“GELMESEYDİK ÜZÜLÜRDÜK”

Ruslar ise Antalya’ya geldikleri için mutlu olduklarını, bu sezon gelemeselerdi üzüleceklerini ifade etti. Otelde tatil yapan Rus turistlerden Michail Sheyken, “Rusya’dan geldim çok mutluyum. İki ülke ortak bir yol buldu çok iyi arkadaşlar şimdi. En iyi servis Türkiye’de, çok mutlu olduk. Türkiye’ye geldiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Svetlana Yakovenko ise “İlk uçakla geldim. Çok mutluyum. Rusya’da bu kadar güzel oteller ve deniz yok. Rusya çok kalabalık. Oralarda zaten yer yok. Gelemeseydik çok üzülürdük” dedi.

Kısıtlama sonrası ilk uçakla gelen Rus tatilci Yelena Zirikova, Antalya ve Türkiye’de her şeyin çok iyi olduğunu söyledi. Lisa Avas ise İlk defa gelmiyoruz. Her zaman sevdiğimiz bir yer Türkiye ve Antalya” dedi. Galena Panitova, geçen yıl gelemediği için çok üzüldüğünü belirterek, Her şey çok güzel. Güvenli turizm var burada. Kurallara göre şey. Çok mutlu oldum bu yıl geldiğimiz için” dedi. DHA