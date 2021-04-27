Rus turistlere saldıran kağıt toplayıcısına 45 yıla kadar hapis istemi

Geçen ocak ayında Beşiktaş’ta üç Rus turiste bıçakla saldırarak yaralayan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturması tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin ifadesinde bıçağı tinercilerden korunmak için yanında taşıdığını, saldırıyı neden yaptığını bilmediğini ve olay anında kendini kaybettiğini söylediği yer aldı.

ÜLKELERİNE DÖNDÜLER AMA…

Olayda kullanılan bıçağın ise ekmek bıçağı olduğu belirtildi. Turistlerle ilgili hazırlanan raporda, yaralanmalarının hayati tehlike oluşturacak şekilde olduğu iddianamede yer aldı. Öte yandan turistlerin ülkelerine döndükleri de kaydedildi.

İddianamede şüpheli Hasan Hüseyin Y.’nin üç kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcılıkça hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken, duruşma önümüzdeki günlerde görülecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 24 Ocak günü Süleyman Seba Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Hasan Hüseyin Y., yolda yürüyen Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.’yı bıçakla saldırarak yaralamıştı. Yaralı turistler hastaneye kaldırılırken; polis, kaçan kişinin 40 yaşlarındaki Hasan Hüseyin Y. olduğunu belirlemiş ve saldırganı yakalamıştı.