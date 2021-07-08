Rusya’nın Trabzon Başkonsolosluğu önünde panik

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’un Ortahisar ilçesinde başlatılan altyapı çalışmalarına kapsamında Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosluğu önünde kazı işlemi gerçekleştirildi.

Akşam saatlerinde kent merkezinde yapılan altyapı çalışmaları kapsamında iş makinesi doğalgaz borusunu kesti. Doğalgaz borusunun kesildiğini fark eden ekipler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine polis ve doğalgaz firması ekipleri sevk edilirken, sızıntı sesini duyan vatandaşlar panik yaşadı. Olay yerine gelen ekipler doğalgaz sızıntısının yaşandığı sokağa giriş ve çıkışlar kapatırken, doğalgaz firmasi ekipleri gaz akışını keserek paniğe yol açan kaçağı kontrol altına aldı. Borunun onarılması amacıyla çalışma başlatıldı. (İHA)