Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk’ten yeni çıkış: Kongreye işaret etti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya hesabı üzerinden partisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“PARTİYİ SADECE TOPLUMUN KARNINI DOYURMAYA ÇALIŞAN BİR PARTİ GİBİ GÖSTERMEKTEN KAÇINACAĞIZ”

“Bir siyasi partinin başarılı olması için, inandığı gerçeklere hizmet etmesi gerekir. Bundan dolayı bizim öncelikli hedefimiz, toplumu ahlâki ve mânevi değerlere yönlendirmeye çalışması olmalıdır” diyen Asiltürk, “Elbette toplumun maddî ihtiyaçlarını da dikkate alacağız. Ancak bunu yaparken Partiyi sâdece toplumun karnını doyurmaya çalışan bir parti gibi göstermekten de kaçınacağız” ifadelerini kullandı.

KONGREYE İŞARET ETTİ

“Millî Görüşün partisini, diğer partilerden ayıran en önemli yönü, ahlâki ve mânevi değerlere bağlılığını ön planda tutmasıdır” diye devam eden Asiltürk, şunları belirtti:

* Buna dikkat etmezsek Erbakan hocamızın ifâdesiyle önce diğer partilerden biri gibi olur, sonra da yok oluruz.

* Şunu unutmamalıyız: Bize oy verecek olanlar, maddî imkânlar elde etmek için yanımıza gelenler değil, inancımıza saygılı olanlardır.

* İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir.

“HER YANLIŞI DÜZELTMENİN BİR YOLU VARDIR”

Asiltürk'ün paylaşımları şöyle devam etti:

* Yapılan son kamuoyu yoklamalarında, desteğimizin çok düşük çıkmasının sebebi konuşmalarda kullandığımız üslûbumuzdur.

* Millî Görüşçülerin en önemli görevi insanları, iyi, güzel, doğru ve faydalıya, tek kelime ile ifâde edersek, hakka dâvettir. Bu görev, başta Saadet Partisi olmak üzere, bütün Millî Görüşçü kuruluşlarımızın en önemli görevidir.

* Toplumun olumsuz hallerine bakarak, sakın bu bozukluklar düzelmez diye ümitsizliğe kapılmayın.

* Her gecenin bir sabahı olduğu gibi, her yanlışı düzeltmenin de bir yolu vardır. Bu yol Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak ve O'na tam teslim olarak yürünecek yoldur.

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