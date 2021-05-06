Saadet Partili vekil: Bütün siyasi partiler İkizdere için bir araya gelmeli

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, köylülerin taş ocağına karşı eylem başlattığı ve günlerdir nöbet tuttuğu Rize’nin İkizdere ilçesine gitti.

Karaduman, taş ocağı çalışmalarının yürütüldüğü iş makinelerinin çalıştığı sahadan açıklamalarda bulunup tüm partilere ve vatandaşlara doğaya sahip çıkma çağrısında bulundu.

“İKİZDERE’DEKİ ONURLU DURUŞA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ”

Karaduman, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Bu ülkeyi sevmek, ülkenin topraklarını sevmektir. Ülkenin derelerini, çayını sevmektir. Bu ülkeyi sevmek, ülkedeki derelerin içerisindeki balıkları sevmektir.

* Bu ülkede insanları dinamit sesleriyle değil, kuş sesleriyle buluşmasını temin etmektir bu ülkeyi sevmenin karşılığı. Ama birileri ne yazık ki bundan fersah fersah uzakta bir şekilde bu ülkeyi birtakım hamasi cümlelerle sevdiklerini iddia edip, diğer taraftan da ne yazık ki bu vahşetle insanlarımızı baş başa bırakıyorlar.

* İkizdere’de bu onurlu duruşa sahip çıkmak zorundayız. Bütün siyasi partiler İkizdere için bir araya gelmeli. Kapanma sürecinde iş makinelerinin getirilmesiyle birlikte insanların buraya gelmesini engellemek, hatta burada köylülerin en haklı, en meşru savunmalarını bile tam kapanmadan kaynaklı cezai müeyyideler ile susturmaya çalışmak elbette ki hukuksuzluktan, insan hakları ihlalinden başka bir şey değildir.

* Bütün insanlarımızın buraya sahip çıkma mecburiyeti vardır. Bütün insanlarımızın doğaya, çevreye sahip çıkmak için İkizdere’ye ses verme mecburiyeti vardır.

“AĞAÇLAR KATLEDİLMİŞ, ŞELALELER YOK OLMUŞ”

İş makinelerinin çalıştığı alanı inceleyen Karaduman, “Burada ağaçlar katledilmiş, dereye doğru ağaçlar ve taşlar yığılmış, fotoğraflarda yer alan şelalerin nasıl ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Yukarı vadi boyunca ağaçlar ve doğal ortam 3 km daha iş makineleriyle birlikte bir katliama maruz bırakılacak. Buna vicdan sahibi herkesin ses çıkarması gerekir” diye konuştu.