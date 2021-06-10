Saadet Partisi, Erdoğan’ın sözleri üzerine 81 ilde basın açıklaması yapacak

Vatandaşların geçim derdine dikkat çekmek isteyen Saadet Partisi; sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımla vatandaşlara “Geçim İttifakı”nda buluşma çağrısını yineledi.

Saadet Partisi İl Başkanları'nın, 11 Haziran Cuma günü (yarın) saat 14.30’da tüm illerde eş zamanlı olarak basın açıklaması düzenleyeceği duyuruldu.

“TENCERELERDE AŞ DEĞİL, DERT PİŞİYOR”

Basın açıklamalarının ardından her vatandaşın bir kağıda derdini yazarak “Geçim İttifakı tenceresi”nin içine atmasıyla mutfaklardaki tencerelerde “aş değil, dert piştiği”nin ifade edileceği belirtildi.

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