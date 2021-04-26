Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Yazıcı: Vatandaşın ucuz ekmek büfesine dokunmayın!

Üsküdar ve Ümraniye’de AKP’li ilçe belediyelerinin İBB’nin Halk Ekmek büfelerini engellemesine bir tepki de Saadet Partisi’nden geldi. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, sosyal medya hesabından yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



* Halk Ekmek Büfeleri bahane edilerek İBB ve ilçe belediye zabıtaları karşı karşıya geliyor, ucuz ekmek satışı yapacak büfelerin yaygınlaşması engellenmeye çalışılıyor.

* Mevzuatları, kağıt üzerine yazılanları bahaneler olarak göstermenin bir faydası yok! Neticede vatandaş bu ekmeği kolaylıkla satın alabiliyor mu alamıyor mu?

* Ekmek kavgasında zar zor ayakta kalmaya çalışan vatandaşın ucuz ekmek büfesine dokunmayın!

* Ne kadar çok ekmek büfesi o kadar çok ekmeğe ulaşım kolaylığı. Hepimiz biliyoruz ki boş nutuklar, siyasi kavgalar karın doyurmuyor. Ekmeğin satılacağı büfelere karşı açılan savaşın kazananı olmaz ama kaybedeni çok olur!

“EKMEĞE ULAŞMAYI ENGELLEYEN HER TÜRLÜ YAKLAŞIMA KARŞIYIZ”

* Saatlerce kuyruklarda bekleyip ekmek almak isteyen vatandaşımızın feryadı yüreğimizi dağlıyor! Mübarek Ramazan ayında, sebebi ne olursa olsun, halkın ucuz ve sağlıklı üretilen ekmeğe ulaşmasını engelleyen her türlü yaklaşımın karşısında olacağımızın bilinmesini isteriz. Bizim derdimiz tarafların birbiriyle kavgası değil, vatandaşın karnının doymasıdır.

* Halka hizmet öncelenmelidir. Ekmek yerine birbirini yesinler yaklaşımından vazgeçilmelidir. Derhal ‘Ne pahasına olursa olsun büfeleri kaldıracağız’ zihniyetinden “tencereleri kaynatacağız, milleti ucuz ekmeğe mahkum etmeyeceğiz'' zihniyetine geçilmelidir.

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