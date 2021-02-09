Saadet Partisi’nden çok konuşulacak bir video daha

Saadet Partisi sosyal medya hesabından yine çok konuşulacak bir video daha paylaştı. Videoda İktidarın esnaf paketinin yetersizliği eleştirilerek pandemi döneminde dükkan kapatan esnafın içinde bulunduğu ekonomik duruma dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ‘kapanan dükkan yok’ sözleriyle başlayan videoda Erdoğan’ın kongrede corona virüsüne rağmen salonu dolduran vatandaşlara yaptığı teşekkür konuşmasından kesitler yer alıyor.

Video, müşteri bulunmayan dükkanlardan görüntüler eşliğinde şu sözlerle son buluyor; “‘Patron yok sonra gelin, desteğim var ama sana gelmez, bizde verginin veresiyesi olmaz’. Bu sözler esnafın değil iktidarın. Açıklanan paketler esnafı kurtarmıyor. İktidar destek olamıyor olsa dükkan senin”

KARAMOLLAOĞLU DA PAYLAŞTI

Öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da videoyu sosyal medya hesabından “Kongre salonları dolu, dükkan kepenkleri kapalı” ifadeleriyle paylaştı.