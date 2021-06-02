Saadet Partisi’nden göndermeli video: Sanatçıları görmek için iktidarı sahneye davet ediyoruz

Saadet Partisi, sosyal medyadan yayınladığı videoyla, yeni normalleşme sürecinde sanatçılar için adım atılmamasına dikkat çekti, iktidara çağrıda bulundu.

“BUYURUN SAHNE SİZİN, MİKROFON SİZDE”

Video içerisinde “Sanatçılarımızı görmezden gelen iktidarı, kademeli normalleşme takvimini yeniden düzenlemesi için sahneye davet ediyoruz. Buyurun sahne sizin, mikrofon sizde!” sözlerine yer verildi.

Videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın sesinden “Beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısına yer verilmesi ise dikkat çekti.

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