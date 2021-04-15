Saat 19:00 isyanı

Fatma VURGUN Fahrettin ÖZTÜRK

Kamera: Sinan Tunç

Corona virüs vakalarının 60 bini bulmasının ardından hükümet, “Kısmi kapanma” adını verdiği yeni tedbirler aldı. Lokanta ve kafeler sadece paket servis ile belirli saatlerde hizmet vermeye devam ederken spor salonları, kahvehaneler, çay bahçeleri, güzellik merkezleri kepenklerini kapattı. Hafta içi uygulanan 21:00 – 05:00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da saat değişikliğine gidilerek 19:00 – 05:00 olarak güncellendi. Ancak mega kent İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının 19.00’da başlaması vatandaşlara göre trafiğin daha fazla sıkışmasına ve kalabalığa neden olacak. Vatandaşlar, kısıtlamaları SÖZCÜ’ye değerlendirdi.

“SAAT KISITLAMASI BİZİM EVDE DE TARTIŞMA KONUSU OLDU”

Seda Memiş: 19.00’da insanlar nereye yetişecekler ben de onu merak ediyorum. Saat kısıtlaması bizim evde de tartışma konusu oldu. Kimin kafasına göre bu tedbirler alınıyor onu da merak ediyorum. Bilim Kurulu bence çok yanlış işler yapıyor.

Haydar Yiğit: Yapılması gereken belli, tam kapanmaya gitmedikten sonra bitmeyeceği belli. Şu anda sadece belli başlı yerleri kapatarak, saatlerle oynayarak bunun üstesinden gelinemeyecek. Şu anda perişan vaziyetteyiz. Herkes perişan vaziyette. Tedbirler sadece zaman geçirmek için yapılan şeyler.

Sevgi Bali: Yapılması gereken bir şey bir yandan, bir yandan da kısıtlanıyor herkes giriyor evlere sonra serbest kaldığında da herkes birden hücum ediyor dışarılara. Cumhurbaşkanımız bir sürü insanı topladı bir araya; maskesiz, mesafesiz kongreler yapıldı. Ondan sonra daha çok çoğaldı.

“17.00’DA ÇIKARLARSA MAAŞ ALAMAYACAKLAR”

Ercan Dökme: İki oğlumda çalışıyor, akşam saat 19.00’da çıkıyorlar, kaçta eve gelecekler. Akşam 17.00’da çıkarlarsa maaş alamayacak. Nasıl olacak bu iş? Biraz daha konuşursam Silivri’ye gitmek zorunda kalırım.

Göksel Özdemir: Ya bir hafta tamamen kapatılacak. 5 gün açık, 2 gün yasak yine herkes dışarıda. Önemli olan insanları motive etmek. Ben toplu taşımayla gelip gidiyorum, tıklım tıklım. Hiç kimse yasağı dinlemiyor herkes dışarıda. Küçük çocuklar bile, biz yaşımızı başımızı aldık ama ben şunu istiyorum ülkem için çevremde hastalar var. Bir hafta tamamen sokağa çıkma yasağı olsun, ölmeyiz bir haftada ve kesinlikle mikrop biter. 72 yaşındayım. Çıkmam evden otururum evimde. Emekli maaşımda var ama yetmiyor o ayrı bir konu.

Çoğu vatandaş, çalıştığı iş yerinin belirlenen yeni çalışma saatlerine uymayacağını söylerken, birçok vatandaş da kısıtlama saatine takılabileceğini ifade etti.

“TEDBİRLERİN SADECE DEVLET MEMURLARI İÇİN ALINDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Murat Köseoğlu: Mesai saatleri ile kısıtlama saatlerinin değişmesi bizim için iyi olmadı. Benim normal çalışma saatlerim 9'dan akşam 7'ye kadardı. Şimdi kısıtlama saati 7'ye çekildiği için sabah 9'da değil 8'de gideceğiz. Mesai bitimi de normalde akşam 7 iken 6 oldu. Yani bizi pek etkilemedi. Evden daha erken çıkmış olacağız sadece. Bu alınan yeni tedbirlerin sadece devlet memurları için alındığını düşünüyorum.

“BU BİZİ ÇOK FECİ ŞEKİLDE ETKİLEDİ”

Selver Türk: Benim iş yerim yeni saatlere uyacak. Saat 10:00'da işe gelip saat 16:00'da çıkacağım. İşten çıkış saati ile kısıtlama saati arasındaki zaman evet kısaldı. Bu bizi çok feci şekilde etkiledi. Mesela biz eve gidene kadar marketler kapanmış oluyor. Normalde marketler 20:00'de kapanırken bile yetişemiyorduk. Kısıtlama saati 19:00 olmuş. Ben kısıtlamaya takılacağımı düşünüyorum. Sadece ben değil bence birçok insan takılacaktır. Bence çok kötü oldu. Yeni tedbirlerin hiçbir faydasının olacağını düşünmüyorum

Umut Yılmaz: Yeni mesai saatleri bizim için şöyle geçerli olacak, biz 10:00'da işe geleceğiz ama saat 19:00'da işten çıkacağız. Bizim iznimiz var kısıtlamaya takılmamak için ama izni olmayan bir sürü çalışan var onların da kısıtlama saatine takılacağını düşünüyorum.

“BENCE ALINAN YENİ TEDBİRLER BİR İŞE YARAMAYACAK”

Güzel Roziyeva: Sanırım yarın patron düzenlemeleri yapacak. Yeni belirlenen saatlere uyuyor bizim patronumuz. Kısıtlama saat 21:00'di şimdi 19:00 oldu. Ben trafiğe pek takılmıyorum evim yakın ama evi uzak olanlar takılabilir. Bence alınan yeni tedbirler bir işe yaramayacak çünkü herkes çalışmak zorunda olduğu için dışarı çıkıyor.

“BU SAATLER ÖZEL SEKTÖRE UYMUYOR”

Serhat Karasu: Biz özel sektörde çalışıyoruz. Bu saatlere özel sektörler uymuyor. Bizim saat 16:00'da mesaiyi bitirmemize izin vermezler. Bu saatler genellikle devlet memurlarını kapsayacak. Özel sektör çalışanları daha çok çalışmak zorunda. Uyulacağını zannetmiyorum. Uyulsa bile ne kadar uyulacak, en fazla saat 4'te değil de 6'da paydos ederler. E o zaman da kısıtlamaya sadece bir saat kalacak. İzni yoksa demek ki o insan her gün kısıtlamaya takılıp para cezası yiyecek.

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