Saat 24.00 sonrası müzik yasağına dava

Corona virüsü salgını kapsamında alınan kısıtlama kararları 1 Temmuz itibarıyla tamamen kalkıyor. Kısıtlamaların kaldırılacak olmasına rağmen müzik yasağının saat 24.00'ten sonra devam edeceği açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00’e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok” ifadeleri de tepki çekmişti.

Ankara Barosu, kademeli normalleşme genelgesindeki saat 24.00 sonrası müzik kısıtlaması hükmünün iptali için Danıştay’da dava açtı.

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