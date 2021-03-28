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Saatler ileri alındı mı? Türkiye’de şu an saat kaç?

Yaz saati kapsamında, birçok ülkede Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece saatler bir saat ileri alındı. Son 5 yıldır sabit saat uygulaması yapan Türkiye'de telefonlar ve bilgisayarlar saatlerini otomatik olarak ileri alarak kafa karışıklığına sebep olabiliyor. Peki şu anda saat kaç?

Güncellenme: 08:51, 28/03/2021
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Saatler ileri alındı mı? Türkiye’de şu an saat kaç?

Teknolojik aletlerin bir kısmı kendiliğinden saatleri ileri alınca vatandaşlar “saat kaç” sorusunu araştırmaya başladı. Türkiye’de 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle yaz uygulaması sürekli hale getirilmişti. Bu yıl da saatler ileri alınmayacak ancak otomatik değişen saatleri düzeltmek gerekebilir.

SAATLER İLERİ ALINMIYOR

Elektronik aletlerini saatlerin ileri veya geri alınması durumunda saat karmaşasını her yıl iki defa yaşıyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bu yıl ve her yıl ileri saat (sabit saat) uygulaması devam edecek. Türkiye sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri ileri aldı.

SAAT KAÇ?

Türkiye'de saatler geri alınmadı. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.

GMT yani Greenwich Mean Time, başlangıç meridyeni olarak Londra'nın güney doğusundaki Greenwich banliyösünden alır. UTC ise eş güdümlü evrensel zaman olarak tanımlanır ve atomik olarak hesaplanır ve güneş zamanına göre hesaplananan GMT'den daha hassastır. Ancak GT ile arasındaki fark oldukça küçüktür ve günlük kullanımı etkilemez.

YAZ SAATİ GEÇİŞİNDE TEKNOLOJİK ALETLERE DİKKAT

Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.

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