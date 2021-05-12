Sabah başladı, akşama kadar sürdü! ‘Pes’ dedirten kuyruk

İstanbul’un birçok ilçesinde bugün baklava kuyruğu oluştu. Esenler Atışalanı Caddesi’nde piyasadan çok daha ucuza satılan baklava için çok sayıda kişi sabah erken saatlerde kuyruk oluşturdu. Tatlıcının önünde oluşan metrelerce uzunluktaki kuyrukta sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Tatlı kuyruğunda olan bir kişi, “Erkenden geldik. Dün zaten tatlı kalmadı. Sabahın erken saatlerinde bu kadar kuyruk bekleniyordum açıkçası. Arkadaşlar çok erken geldiler kalmadığı için erkenden gelmiş herkes. Arife olduğu için herkes tatlı almaya gelmiş.” dedi.

Evi baklavacıya yakın olmasına rağmen erkenden kuyruğa girdiğini söyleyen Ayhan Yaprak ise “Açılmadan herkes kuyruğa giriyor. Bir iki gündür çok kalabalık. Sabahın erken saatlerinde böyle ise ilerleyen saatlerde daha fazla olacak” ifadesi kullanıldı.

BAHÇELİEVLER

Bahçelievler ilçesinin Şirinevler mahallesinde de Ramazan Bayramı öncesi bir baklavacının piyasanın altında fiyatlarla baklava satışı yapması kuyruk oluşturdu.

Arife günü sabahın ilk saatleriyle birlikte sıraya giren vatandaşlar tatlıcı dükkanı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldığı görüldü.

Sırada olan vatandaşlardan Kadir Özcan sıkıntı yaşadıklarını belirterek “Sabahın köründe geldik buraya çok kalabalık gerçekten dün akşam da erkenden kapattılar kuyruğun nereye kadar uzadığını görüyorsunuz ben de erkenden çıkabilirim” dedi.

“KİMSE MEMNUN OLDUĞUNU SANMIYORUM”

Mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Metin Akyol “Sırayı görüyorsunuz yoksulluktan kaynaklanan bir sıra yoksa kimse bayram arifesinde bu sıraya girmez. Yaklaşık 15 dakika oldu geleli sırada bekliyoruz” diye konuştu.

“NETİCESİNİ ALDIKTAN SONRA RAZIYIZ”

Murat Başaran ise “Neticesini aldıktan sonra sıraya razıyız” şeklinde konuştu.

ZEYTİNBURNU

Zeytinburnu’nun da bulunan bir tatlıcıda piyasaya göre daha ucuza satılan tatlılar için çok sayıda kişi uzun kuyruklar oluşturdu. Ucuza tatlı almak isteyenler sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

BİLECİK

Bilecik’te Arife Günü’nde vatandaşlarda alışveriş telaşı başlarken, başta baklava, şekerci ve kuruyemişçilerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Teyfikbey Caddesi üzerinde bir kuruyemişçi dükkanında önünde oluşan metrelerce kuyruk diğer sokağa taşarken, vatandaşlar alışveriş yapmak için dakikalarca bekledi. Emniyet ekipleri kenttin yoğun olan caddelerinde hem trafik hem de asayiş uygulaması yaparken, vatandaşlara devamlı sosyal mesafe konusunda anonslar yapıldı.

AYDIN

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da tam kapanma süreci devam ederken, Ramazan Bayramı öncesinde tatlıcılarda da uzun kuyruklar oluştu. Evlerinde bayram ruhunu yaşatmak isteyen vatandaşlar, tatlıcılara akın ederken, arefe gününde boş kalan sokaklara rağmen tatlıcılarda yoğunluk meydana geldi.

Kent genelinde oluşturulan kontrol noktalarında vatandaşları ve araçları denetleyerek uyarılarda bulunan güvenlik güçleri ise kısıtlamaları ihlal edenlere de cezai işlem uyguladı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir’de kilosu 18 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarda baklava satan ve önünde uzun kuyrukların oluştuğu tatlıcıya polis ekiplerince corona virüsü tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 860 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca uzayan kuyrukta bekleyenlere polis, megafonla uyarı anonsları yaptı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta Ramazan Çörekleri bir yandan taş ocaklı fırınlarda hazırlanırken, bir yandan da satışa sunuluyor. Kentte her Ramazan öncesi olduğu gibi yoğun şekilde satışı yapılan çöreklere, tam kapanma olmasına rağmen ilgi arttı.

Ramazan Bayramını çöreksiz geçirmek istemeyen vatandaşlar, çörek fırını önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ANKARA

Ankara'da bazı tatlıcıların baklava fiyatlarını piyasa fiyatından ucuz satması vatandaşları kuyruğa geçirdi. Onlarca kişi metrelerce sıra oluşturarak, ucuz baklava alabilmek için saatlerce sırada bekledi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren beklemeye başlayan vatandaşlar, akşam geç saatlere kadar kuyruktan ayrılmadı.

Corona virüsü tedbirlerinin aksama ihtimalinden dolayı baklava almaya gelen vatandaşlara kolluk kuvvetleri sık sık uyarılarda bulundu. İHA

İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 12 Mayıs tablosu