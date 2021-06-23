‘Sabrımız kalmadı’ diyen Somalı madenciler Ankara yolunda

8 yıldır Uyar Madencilik'ten alamadıkları tazminatlar için aylardır eylem yapan Somalı madencilerden oluşan 5 kişilik bir heyet son kez çözüm masasına oturmak için Ankara'nın yolunu tuttu.

Soma ilçesindeki hükümet meydanında bir araya gelen tazminat mağduru maden işçileri, ‘Söz Verdiniz, Sözünüzü Tutun' yazılı pankart ile önce basın açıklaması yaptı, ardından Bağımsız Maden İş Sendikası Avukatı Mürsel Ünder başta olmak üzere oluşan 5 kişilik heyeti Ankara'ya uğurladı.

Mağdur madenciler Haziran ayı başında yaptıkları eylemde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP'li yöneticiler tarafından verilen sözlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle 21 Haziran tarihinde Ankara yürüyüş kararı almıştı. Alınan kararın daha sonra AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın madencileri Ankara'ya görüşmeye davet etmesi sebebiyle ertelendiği öğrenildi.

“VERDİĞİNİZ SÖZÜ DEVLET OLARAK TUTUN”

Beş kişiden olan madenci heyeti Ankara'ya uğurlama öncesinde konuşan Bağımsız maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, aylardır kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve son kez Ankara'ya bir heyet gönderdiklerini söyledi.

Uyar Madencilik'ten tazminat haklarını alamayan mağdur madenciler için başlattıkları eylemden bu zamana kadar 12 defa Ankara'ya görüşmeye gittiklerini hatırlatan sendika genel başkanı Çetin şöyle konuştu; “21 Haziran tarihinde ‘Artık Yeter. Sabrımız Kalmadı' diyerek Ankara'ya yürüyüş başlatacaktık. Ama AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş bize ‘Gelin bir kez daha görüşelim' diyerek Ankara'ya davet etti. Oluşturduğumuz 5 kişilik heyeti Ankara'ya gönderiyoruz.

Ankara'da başka AKP Grup Başkanvekili olmak üzere, diğer siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle de tekrar görüşecekler. Tekrar söylüyoruz. Artık sabrımız kalmadı. Bu sorun artık çözülecek. Bize şu tarih, bu tarih diyerek oyalamaların bir manası yok. Verilen sözler tutulsun. Bu sıkıntı bitsin. Aileler ve madenciler huzura kavuşsun. Verdiğiniz sözü devlet olarak tutun. 888 Uyar Madencilik mağduru madencinin toplam 25 milyon liralık hakları hesaplarına yatsın. Artık bizi ‘Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Çözüm için araştırıyoruz' sözleriyle kandıramazlar. Ankara bu son gidişimiz.”

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin son olarak, Ankara'da yapacakları görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadıkları takdirde erteledikleri yürüyüş kararını gerçekleştireceklerini belirterek, “Eğer yine bizi oylamaya çalışırlar ve kesin bir çözüm ortaya koymazlarsa. 4 Temmuz'da bizi kimse tutamaz. O zaman madenciler yollara düşecek ve Ankara'ya gidecek.” diye konuştu.

“ONLAR ZAHMET ETMESİN BİZ GİDİYORUZ”

Ankara giden 5 kişilik madenci heyetinin içinde bulunan mağdur maden işçisi Ali İlter Faik, tek taleplerinin sorunun çözümü olduğunu söyledi.

Mağdur madenci İlter yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Aylardır meydanlardayız ve aylardır sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Biz isterdik ki biz onların yanına değil, onlar bizim yanımıza gelsin. Ama aylardır ne gelen oldu ne giden. Ama zahmet olmasın diye biz onların yanına gidiyoruz. Yeter ki yılardır yaşadığımız sorun çözüme kavuşsun. Son kez taleplerimizi dile getireceğiz. 4 Temmuz tarihine kadar sorumuza somut bir çözüm getirmezlerse yollarda bizim önümüze kimse çıkmasın. Hakkımız için yürümeye hazırız.”

Konuşmaların ardından 5 kişilik heyet Ankara'ya alkışlar eşliğinde uğurlandı.