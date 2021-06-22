Sağanak adım adım terk ediyor, asıl yaz hafta sonu başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Uzun süredir devam eden sağanak yağışın yerel etkileri sürse de yurt genelinde kuvveti azalacak. Hafta sonu etki alanını iyice daraltacak olan yağışların ardından hava sıcaklıkları önemli derecede yükseliş yaşayacak. İstanbul ve Ankara’da 30 dereceye dayanan sıcaklıklar Ege’nin güneyinde 42 dereceyi aşacak.

BÖLGESEL SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas dışında), Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu (Kayseri ve Sivas dışında), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.