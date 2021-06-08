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Sağanak bu hafta yurdu terk etmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre sağanak yağış birçok ili etkileyecek. İstanbul'da bugün güne yağışla başlarken, hafta boyunca sağanak yağışın aralıklarla etkili olması bekleniyor. Yağış alan şehirlerde hava sıcaklıkları birkaç derece düşecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:31, 08/06/2021
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Sağanak bu hafta yurdu terk etmeyecek

Kuraklıktan etkilenen yurtta yağışlar yüz güldürüyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre bu hafta yağışlar aralıklarla etkili olmaya devam edecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerde yağışların kendini göstermesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında büyük bir değişiklik meydana gelmeyecek, yağış alan bölgelerde ufak düşüşler yaşanacak.

SAĞANAK BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sinop, Kayseri ve Gümüşhane çevreleri ile Erzurum'un doğu, Kars'ın güney ve Ağrı'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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