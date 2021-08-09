Sağanak ve sıcak beraber etkileyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni haftaya dair hava durumu tahminleri paylaşıdı. Hafta boyunca yurdun kuzey ve iç kesimlerinde yer yer sağanaklar etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise özellikle güney ve batı kesimlerde bunaltacak.

SOZCU.COM.TR

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Son günlerde sağanak yağış yer yer havayı serinletse de Türkiye sıcak günler geçirmeye devam ediyor. Tahminlere göre bu hafta yurdun kuzey bölümlerinde yağışlı günler bekleniyor. Hafta ortasında iç kesimlerde de kendini gösterecek olan sağanak yağış, çarşamba günü İstanbul’u da etkileyecek. Yangınların zor günler yaşattığı bölgelerde ise etkili bir yağış beklenmiyor.

SAĞANAK VE RÜZGAR YER YER HIZLANACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.