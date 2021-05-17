Sağanak yağış etki alanını genişletiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bu hafta yer yer sağanak yağış etkili olacak. Bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde kendini gösterecek olan yağışlar, yarın ve haftanın ilerleyen günlerinde İstanbul’da da görülecek.

YER YER ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.