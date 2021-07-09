Sağanak yağış hafta sonu adres değiştirecek

Sellere ve su baskınlarına neden olan sağanak yağışlar son günlerde yurdun kuzeybatısında büyük etki gösterdi. Tahminlere göre İstanbul ve çevresi bugün son kez yağış alacak ve ardından güneşli günler başlayacak. Yağışlar ise yurdun kuzeydoğusuna kayacak.

YEREL YAĞIŞLAR KUVVETLENEBİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kütahya, Afyonkarahisar, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir ve Konya’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum’un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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