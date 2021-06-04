Sağanak yağış hafta sonu da etkisini gösterecek

Bir süredir Türkiye’nin farklı şehirlerinde kendini gösteren sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak yağış, pazar günü Kardeniz’in doğusuna çekilse de gelecek hafta başından itibaren İstanbul dahil yurdun batı kesimlerini de etkisi altına alacak.

YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz (Çorum ve Amasya dışında), Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ardahan, Kars, Erzurum ile Antalya'nın batısının iç kesimleri ve Toroslar Mevkii'sinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.