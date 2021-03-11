Sağanak yağış, kar, soğuk! Kış geri döndü…

Yurdu etkilemeye başlayan yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıklarında da önemli derecede düşüş gerçekleşti. Özellikle yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıklar 5 ila 12 derece arasında düşüş yaşarken, Doğu Anadolu Bölgesi’nin birçok şehrinde kar yağışı bekleniyor.

KAR, SAĞANAK, SOĞUK…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin (Mersin dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Ege, Marmara’nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BAZI ŞEHİRLERDE KUVVETLENECEK

Yağışların Marmara’nın Güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Antalya’nın doğu ilçeleri Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Elazığ, Erzincan, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmakta.