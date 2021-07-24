Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul’a Meteoroloji’den bir uyarı daha

İstanbul’da sağanak yağış etkili olurken, Meteoroloji’den yeni uyarı yapıldı.

25 Temmuz Pazar günü de kentte gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji’nin verilerine göre, İstanbul’da yarın hava sıcaklığı en düşük 22, en yüksek ise 30 derece olacak.

FIRTINA UYARISI

Meteoroloji tarafından yapılan fırtına uyarısında da “Orta ve Güney Ege’de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın (Pazar) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor” ifadeleri kullanıldı.