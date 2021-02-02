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Sağanak yağışların ardından hava bahara dönecek

Mevsim normallerine dönen ve yurtta birçok noktada yağışlara sebep olan hava durumu geride kalıyor. Tahminlere göre hava sıcaklıkları yükselişe geçecek ve yağışlar bir süreliğine ara verecek.

Güncellenme: 09:16, 02/02/2021
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Sağanak yağışların ardından hava bahara dönecek

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Kütahya ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YER YER ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla’nın Milas ve Bodrum ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), İzmir’in güneyi ile Aydın’ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Mersin kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 14
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Adana: Parçalı bulutlu 20
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13

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