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Sağanak yağmur, Boğaziçili akademisyenlerin protestosuna engel olmadı

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri rektör protestosuna yağmur altında devam etti. Sırtlarını rektörlük binasına dönen akademisyenler ellerinde, “Hukuksuzca açılan yeni fakülteler kapatılsın. Akademik yöneticiler demokratik seçimle belirlensin. Tepeden inme enstitüler kurulmasın. Feyzi Erçin’in yaz okulu dersi açılsın. İdari kadrolara üniversite dışından atama yapılmasın” şeklinde taleplerin yazılı olduğu dövizleri taşıdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:07, 15/06/2021
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Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri rektör Melih Bulu’nun atanmasına yönelik protesto nöbetinin 110'uncusunu yağmur altında gerçekleştirdi. Güney Kampüs’teki rektörlük binasına sırtlarını dönen akademisyenler, bir süre bekleyerek gerçekleştirdikleri protestoyu alkışlarla sonlandırdı. O anların görüntülerini, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Can Candan sosyal medya hesabından paylaştı.

AKADEMİSYENLER, ELLERİNDEKİ DÖVİZLERLE TALEPLERİNİ SIRALADI

Akademisyenler protestoları sırasında, üzerinde taleplerinin yazılı olduğu dövizleri de ellerinde tuttu. O talepler şu şekildeydi:

* Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne, seçtiğimiz müdür atansın. Mühendislik Fakültesi'ne, seçtiğimiz dekan atansın. Hukuksuzca açılan yeni fakülteler kapatılsın. Akademik yöneticiler demokratik seçimle belirlensin. Kampüslerimizdeki ve çevresindeki polis varlığına son verilsin.

* Cinsiyetçi ve ayrımcı politikalara son verilsin. Tepeden inme enstitüler kurulmasın. Öğrencilerimizin geleceğine dokunulmasın. Fen Bilimleri Enstitüsü'ne, seçtiğimiz müdür atansın. Ders ve öğretim konularında, bölüm ve fakülte kurul kararları esas alınsın.

* Feyzi Erçin'in yaz okulu dersi açılsın. İdari kadrolara üniversite dışından atama yapılmasın. Üniversite yönetimi ile öğretim elemanları arasında amir-memur ilişkisi kurma uğraşısından vazgeçilsin.

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Yayınlanma Tarihi:18:49,