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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Aşılamada yaş sınırı düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılama yarından itibaren 45 yaşa düşecek" ifadelerini kullandı. Koca, ayrıca hafta başında 4.2 milyon BionTech aşısı geleceğini de belirtti.

Güncellenme: 18:38, 09/06/2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Aşılamada yaş sınırı düştü

Corona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan aşılama programında yeni bir gelişme yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada “Aşılama yarından itibaren 45 yaşa düşecek” ifadelerini kullandı.

Aşı konusunda da açıklamada bulunan Koca, hafta başında 4.2 milyon BionTech aşısı geleceğini söyledi.

TEDBİR AÇIKLAMASI

Tedbirlerle ilgili de açıklama yapan Koca, “Tedbirlerin gevşetilmesi hazirandan sonra değerlendirilir” ifadelerini kullandı.

BİR MESLEK GRUBU DAHA AŞIYA DAHİL EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanı Koca dün yaptığı açıklamada bir meslek grubunun daha aşıya dahil edildiğini duyurmuştu. Koca, “Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül’de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin” demişti.

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Sağlık Sağlık Bakanı
Yayınlanma Tarihi:17:58,