Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 359,99, Ankara’da 247,68, İzmir’de 161,92 oldu.

VAKA SAYISI ARTAN İLLER

Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok corona vakası görülen iller oldu.

VAKA SAYISI AZALAN İLLER

Haftalık verilere göre en az corona vakası görülen iller Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van oldu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek” dedi.