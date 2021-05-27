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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kolları sıvıyoruz

Corona virüsüyle mücadele sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" dedi.

Güncellenme: 21:22, 27/05/2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Normalleşmeye dikkat çeken Koca, “Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz” başlığıyla paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı;

*Covid-19 aşısının ikinci dozunu olduktan sonra bağışıklığın gelişmesi genellikle birkaç hafta sürer.

*Ayrıca aşı uygulanan kişi korunuyor olsa bile dışarıdan virüsü alması durumunda başkasına bulaştırabilir.

*Toplumsal bağışıklık oluşana kadar maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini uygulamaya devam etmek gerekir.

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Corona Sağlık Sağlık Bakanı sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:21:09,