Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kolları sıvıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Normalleşmeye dikkat çeken Koca, “Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz” başlığıyla paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı;
*Covid-19 aşısının ikinci dozunu olduktan sonra bağışıklığın gelişmesi genellikle birkaç hafta sürer.
*Ayrıca aşı uygulanan kişi korunuyor olsa bile dışarıdan virüsü alması durumunda başkasına bulaştırabilir.
*Toplumsal bağışıklık oluşana kadar maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini uygulamaya devam etmek gerekir.