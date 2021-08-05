Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tek tek açıkladı! İşte vaka sayısı en çok artan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok artan illeri duyurdu. Paylaşılan tabloya göre, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Bitlis, Mardin, Konya, Muş, Rize, Elazığ'da vaka sayıları hızla artıyor...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok artan illeri sosyal medya hesabından duyurdu.

Buna göre; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Bitlis, Mardin, Konya, Muş, Rize, Elazığ en çok vaka sayısı artan iller oldu. Vaka artışlarında özellikle 3 ilse alarm veriyor. Siirt’te yüzde 391’lik artış dikkatleri çeken ilk il Siirt oldu.

TABLOYU GÖREN AŞI SIRASINA GİRDİ

Kırmızı kategoride olan ve aşılamada son sıralarda bulunan Diyarbakır’da da vaka sayıları son bir haftada yüzde 371 arttı.

Haftalık vaka sayısı 100 binde 599,29'a yükselmesi ve hastanelerde doluluk oranları bir anda artmasıyla birlikte corona virüs tablosunu gören vatandaşlar, aşı olabilmek için randevu alıp randevu saatinden önce hastaneye giderek aşı oldu.

Yine Bingöl’de de son bir haftada vakaların yüzde 316 arttığı görüldü.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Halka aşı çağrısında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun” dedi.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Sağlık Bakanılığı’nın açıkladığı tabloya göre son 24 saatte 245 bin 152 test yapıldı ve 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 108 kişi ise hayatını kaybederken 6 bin 636 kişi de sağlığına kavuştu.

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