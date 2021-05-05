Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok azalan 10 ili açıkladı. Buna göre geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan iller; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir, Kars, Tokat, Zonguldak, Batman, Nevşehir ve Manisa oldu.

Güncellenme: 17:48, 05/05/2021
HaberlerGündem
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan iller açıklandı.

Buna göre 24-30 Nisan haftası vaka sayısı en çok azalan iller; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir, Kars, Tokat, Zonguldak, Batman, Nevşehir ve Manisa oldu.

Resim

KOCA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars” ifadelerini kullandı.

İL İL VAKA SAYILARINI AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Koca, dün de il il bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaşmıştı. Koca, paylaşımında “Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevirecek” mesajına yer vermişti.

Verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli en çok vaka görülen iller olmuştu.

İlginizi ÇekebilirSağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka sayılarını açıkladı: İstanbul zirvedeSağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka sayılarını açıkladı: İstanbul zirvedeİlginizi ÇekebilirUğur Şahin Covid-19 pandemisinin biteceği tarihi verdiUğur Şahin Covid-19 pandemisinin biteceği tarihi verdi

 

Adana izmir Kars Kırşehir Sağlık Sağlık Bakanı Sakarya
Yayınlanma Tarihi:17:08,