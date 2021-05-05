Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan iller açıklandı.

Buna göre 24-30 Nisan haftası vaka sayısı en çok azalan iller; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir, Kars, Tokat, Zonguldak, Batman, Nevşehir ve Manisa oldu.

KOCA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars” ifadelerini kullandı.

İL İL VAKA SAYILARINI AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Koca, dün de il il bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaşmıştı. Koca, paylaşımında “Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevirecek” mesajına yer vermişti.

Verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli en çok vaka görülen iller olmuştu.

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