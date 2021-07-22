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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Artvin açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Artvin Arhavi’de, yoğun yağmur kaynaklı selin yol açtığı afette göçük altında kalan bir kişinin hastaneye naklinin yapıldığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Güncellenme: 17:59, 22/07/2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Artvin açıklaması

Artvin’in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı.

“ARHAVİ DEVLET HASTANESİ HASTA KABULÜNE TEKRAR BAŞLADI”

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Artvin Arhavi'de, yoğun yağmur kaynaklı selin yol açtığı afette yedi adet 112 ambulans, 1 UMKE timi görevlendirildi. Göçük altında kalan 1 kişinin hastaneye nakli yapıldı. Durumu iyi. Arhavi Devlet Hastanesi hasta kabulüne tekrar başladı. Geçmiş olsun Artvin, sağlığın için varız” dedi.

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