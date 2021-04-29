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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan tam kapanma açıklaması

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs saat 05:00'e kadar sürecek tam kapanma, bugün saat 19:00 itibariyle başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tam kapanmayla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Güncellenme: 22:51, 29/04/2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan tam kapanma açıklaması

17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’e kadar sürecek tam kapanma, saat 19.00’da başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından kısıtlamayla ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Koca, paylaşımında “17 günlük mücadelemiz başladı. Bayram, Bayram olsun” ifadelerini kullandı.

Koca, ayrıca üzerinde “İnanın, başaracağız” yazan bir görsel de paylaştı.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 29 Nisan Perşembe gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 339 kişi hayatını kaybetti.

Bugün 278 bin 108 test yapılırken, semptom gösteren 2 bin 715 hastayla birlikte 37 bin 674 yeni vaka tespit edildi.

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Yayınlanma Tarihi:22:48,