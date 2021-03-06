Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı dinleyen olmadı

Corona Virüsü risk haritasına göre çok yüksek riskli iller dışında diğer kentlerde, cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak, uyarıda bulundu. Bakan Koca, “Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı” mesajını paylaştı.

PANDEMİ ÖNCESİ GİBİ



13 hafta boyunca uygulanan hafta sonu kısıtlaması, yerinde karar dönemi le sadece pazar günü uygulanmaya başlandı. Yerine karar dönemi ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu gözlendi.

Boğaz Köprüsü’nün girişindeki trafik pandemi öncesi normal günlerden farksızdı. Trafik polisleri Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için büyük gayret içindeydi.

Haftalardır cumartesi günleri kısıtlama ile birlikte yolların bomboş kaldığı İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren trafikte hareketlilik yaşandı. Çok sayıda aracın trafikte olduğu görülürken yine otobüs ve metrobüs duraklarında da çok sayıda vatandaşın olduğu görüldü.

İSTANBULLULAR SAHİLE AKIN ETTİ

Sokağa çıkma kısıtlamasının yaklaşık üç ay sonra kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde İstanbullular, sahillere akın etti. Kimi sahilde kahvaltı yaptı kimisi de yürüyüş yapıp, balık tuttu.

“EVDE KALSAK DAHA İYİYDİ”

Ortaköy Sahili’nde balık tutan Tamer Billur “Bence evde kalsak daha iyiydi. Hastalık çoğalmaz. O kadar bilim adamları büyüklerimiz uğraşıyor. Ama herkes kurallara uymuyor. Kısıtlamaya uymuyorlar. ‘Ekmek alacağım.’ diyorlar ama yalan. Bugün Ortaköy Sahili’ndeyim. Yarına biraz balık tutacağım. Yarın da onları evde yiyeceğiz.” dedi.

“PANDEMİNİN BİTMESİ İÇİN YARIN EVDEYİZ”

Bir gün de olsa hafta sonu dışarıda olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Mecnun Ergin, “İlk defa cumartesi dışarı çıkıyoruz. Bizim için güzel bir şey oldu. Hafta içi zaten çalışıyoruz. Hafta sonu da yasaklar nedeniyle evde kalıyorduk. Şimdi Cumartesi dışarıdayız. Pazar günü de evdeyiz. Pandeminin bitmesi için yarın evdeyiz.” diye konuştu.

“BUGÜN BİZİM İÇİN BİR FIRSAT OLDU”

Çocuğu ile sahilde yürüyüş yapan Alper Sadıkay, “Dışarı çıktığımız için çok mutluyuz. Çocuğumuzu dışarı çıkaramıyorduk. Bugün bir fırsat oldu çocuğumla dışarı çıktım. Yürüyüş yaptık. Özlemişiz sahilleri. Yarın da evdeyiz. Ama alıştık artık.” şeklinde konuştu.

“BOĞAZDA KAHVALTI YAPMAK İÇİN AVCILARDAN GELDİM”

Avcılardan Arnavutköy Sahili’ne kahvaltı yapmaya gelen Ömer Faruk Tolun “Uzun zamandan beri ilk defa boğazda bir kahvaltı yapmak istedim. Onun sevinci var içimde. Boğaz havası alıp simit ile kahvaltı yaptım. Boğazda olup nefes almak bile farklı geliyor. Çok lezzetli geliyor. Avcılar’dan geliyorum. Sadece bu kahvaltı için. Bir de boğazda yürüyüş yapacağım. Bence bu dünyaya bedel. Her şeye değer.” dedi.

BAŞKANLA TOPLU SPOR

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde Ümraniye Millet Bahçesi'nde sabah sporuna katılarak gençlere eşlik etti. Gençlerin sabah yürüyüş sporu havadan görüntülendi.

DHA-İHA