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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka sayılarını açıkladı: İstanbul zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında "Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevirecek" mesajına yer verdi. Verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli en çok vaka görülen iller oldu.

Güncellenme: 18:59, 04/05/2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka sayılarını açıkladı: İstanbul zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında “Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevirecek” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL ZİRVEDE

Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok vaka görülen iller oldu.

Ankara’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 567.88’den 361.52’ye, İzmir’de 335.09’dan 223.34’e düştü.

Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van ise 100 bin kişide en az COVID-19 vakası görülen iller oldu.

İŞTE İL İL VAKA SAYILARI

Adana: 106,70
Adıyaman: 117,32
Afyon: 289,45
Ağrı: 285,00
Aksaray: 266,90
Amasya: 291,51
Ankara: 361,52
Antalya: 200,37
Ardahan: 251,66
Artvin: 194,10
Aydın: 162,45
Balıkesir: 318,88
Bartın: 321,14
Batman: 120,91
Bayburt: 352,83
Bilecik: 310,45
Bingöl: 154,38
Bitlis: 152,14
Bolu: 365,31
Burdur: 216,78
Bursa: 327,35
Çanakkale: 439,11
Çankırı: 267,63
Çorum: 315,02
Denizli: 182,44
Diyarbakır: 100,09
Düzce: 400,07
Edirne: 340,88
Elazığ: 197,29
Erzincan: 428,70
Erzurum: 395,24
Eskişehir: 348,10
Gaziantep: 167,91
Giresun: 388,44
Gümüşhane: 248,41
Hakkari: 122,28
Hatay: 130,84
Iğdır: 159,45
Isparta: 243,92
İstanbul: 532,02
İzmir: 223,34
Kahramanmaraş: 137,57
Karabük: 274,20
Karaman: 256,55
Kars: 293,41
Kastamonu: 437,59
Kayseri: 339,44
Kırıkkale: 345,89
Kırklareli: 498,70
Kırşehir: 256,75
Kilis: 244,41
Kocaeli: 437,65
Konya: 347,11
Kütahya: 330,51
Malatya: 320,04
Manisa: 223,63
Mardin: 76,40
Mersin: 143,25
Muğla: 183,46
Muş: 113,11
Nevşehir: 327,58
Niğde: 292,21
Ordu: 316,52
Osmaniye: 139,64
Rize: 353,70
Sakarya: 300,77
Samsun: 267,54
Siirt: 79,14
Sinop: 213,43
Sivas: 285,58
Şanlıurfa: 70,25
Şırnak: 46,12
Tekirdağ: 489,89
Tokat: 313,45
Trabzon: 237,71
Tunceli: 207,33
Uşak: 163,49
Van: 90,75
Yalova: 345,95
Yozgat: 280,37
Zonguldak: 332,37

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı 24-30 Nisan tablosu.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı 17-23 Nisan tablosu.

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Yayınlanma Tarihi:18:32,