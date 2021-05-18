Sağlık Bakanı Koca il il vaka sayısını paylaştı! Dikkat çeken açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı.

“DÜŞÜŞ HIZI AZALSA DA…”

Bakan Koca, paylaşımında “Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor” ifadelerini kullandı.

AŞI KAMPANYASINDA YENİ AŞAMA

Bakan Koca, paylaşımında bugün aşı kampanyasında yeni aşamaya geçildiğini belirtti.

Koca, “Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz” dedi.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLERİ DE DUYURDU

Bakan Fahrettin Koca, “Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde” bilgisini paylaştı.

Koca, paylaşımında “Başardık yine başarabiliriz” mesajına da yer verdi.

İŞTE İL İL VAKA SAYILARI

Adana: 28,69

Adıyaman: 48,38

Afyon: 106,25

Ağrı: 182,84

Aksaray: 93,38

Amasya: 125,19

Ankara: 152,63

Antalya: 61,65

Ardahan: 122,71

Artvin: 78,47

Aydın: 47,36

Balıkesir: 113,84

Bartın: 126,14

Batman: 56,91

Bayburt: 95,23

Bilecik: 156,37

Bingöl: 64,59

Bitlis: 96,87

Bolu: 155,65

Burdur: 99,97

Bursa: 110,35

Çanakkale: 120,95

Çankırı: 153,30

Çorum: 129,78

Denizli: 92,90

Diyarbakır: 63,81

Düzce: 127,88

Edirne: 82,16

Elazığ: 91,50

Erzincan: 154,84

Erzurum: 192,28

Eskişehir: 146,26

Gaziantep: 76,53

Giresun: 134,83

Gümüşhane: 109,38

Hakkari: 78,43

Hatay: 32,54

Iğdır: 78,48

Isparta: 137,18

İstanbul: 184,78

İzmir: 93,86

Kahramanmaraş: 43,06

Karabük: 134,23

Karaman: 129,85

Kars: 144,25

Kastamonu: 145,86

Kayseri: 127,26

Kırıkkale: 137,06

Kırklareli: 153,43

Kırşehir: 114,79

Kilis: 73,53

Kocaeli: 154,46

Konya: 121,87

Kütahya: 152,08

Malatya: 104,45

Manisa: 74,86

Mardin: 46,21

Mersin: 47,04

Muğla: 72,54

Muş: 48,16

Nevşehir: 123,29

Niğde: 118,76

Ordu: 149,72

Osmaniye: 35,91

Rize: 167,27

Sakarya: 108,95

Samsun: 95,57

Siirt: 48,93

Sinop: 97,02

Sivas: 137,60

Şanlıurfa: 49,36

Şırnak: 26,96

Tekirdağ: 132,83

Tokat: 139,50

Trabzon: 125,14

Tunceli: 124,64

Uşak: 90,95

Van: 49,16

Yalova: 78,61

Yozgat: 123,36

Zonguldak: 147,66