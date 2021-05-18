Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sağlık Bakanı Koca il il vaka sayısını paylaştı! Dikkat çeken açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Koca, paylaşımında "Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" dedi. Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri de duyurdu.

Güncellenme: 19:17, 18/05/2021
HaberlerGündem
Sağlık Bakanı Koca il il vaka sayısını paylaştı! Dikkat çeken açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı.

“DÜŞÜŞ HIZI AZALSA DA…”

Bakan Koca, paylaşımında “Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor” ifadelerini kullandı.

AŞI KAMPANYASINDA YENİ AŞAMA

Bakan Koca, paylaşımında bugün aşı kampanyasında yeni aşamaya geçildiğini belirtti.

Koca, “Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz” dedi.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLERİ DE DUYURDU

Bakan Fahrettin Koca, “Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde” bilgisini paylaştı.

Koca, paylaşımında “Başardık yine başarabiliriz” mesajına da yer verdi.

İŞTE İL İL VAKA SAYILARI

Adana: 28,69

Adıyaman: 48,38

Afyon: 106,25

Ağrı: 182,84

Aksaray: 93,38

Amasya: 125,19

Ankara: 152,63

Antalya: 61,65

Ardahan: 122,71

Artvin: 78,47

Aydın: 47,36

Balıkesir: 113,84

Bartın: 126,14

Batman: 56,91

Bayburt: 95,23

Bilecik: 156,37

Bingöl: 64,59

Bitlis: 96,87

Bolu: 155,65

Burdur: 99,97

Bursa: 110,35

Çanakkale: 120,95

Çankırı: 153,30

Çorum: 129,78

Denizli: 92,90

Diyarbakır: 63,81

Düzce: 127,88

Edirne: 82,16

Elazığ: 91,50

Erzincan: 154,84

Erzurum: 192,28

Eskişehir: 146,26

Gaziantep: 76,53

Giresun: 134,83

Gümüşhane: 109,38

Hakkari: 78,43

Hatay: 32,54

Iğdır: 78,48

Isparta: 137,18

İstanbul: 184,78

İzmir: 93,86

Kahramanmaraş: 43,06

Karabük: 134,23

Karaman: 129,85

Kars: 144,25

Kastamonu: 145,86

Kayseri: 127,26

Kırıkkale: 137,06

Kırklareli: 153,43

Kırşehir: 114,79

Kilis: 73,53

Kocaeli: 154,46

Konya: 121,87

Kütahya: 152,08

Malatya: 104,45

Manisa: 74,86

Mardin: 46,21

Mersin: 47,04

Muğla: 72,54

Muş: 48,16

Nevşehir: 123,29

Niğde: 118,76

Ordu: 149,72

Osmaniye: 35,91

Rize: 167,27

Sakarya: 108,95

Samsun: 95,57

Siirt: 48,93

Sinop: 97,02

Sivas: 137,60

Şanlıurfa: 49,36

Şırnak: 26,96

Tekirdağ: 132,83

Tokat: 139,50

Trabzon: 125,14

Tunceli: 124,64

Uşak: 90,95

Van: 49,16

Yalova: 78,61

Yozgat: 123,36

Zonguldak: 147,66

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 8-14 Mayıs tablosu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 1-7 Mayıs tablosu.

İlginizi ÇekebilirMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan aşı açıklaması: Bugün randevuları açıldıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan aşı açıklaması: Bugün randevuları açıldı
Milli Eğitim Bakanı okul Sağlık Sağlık Bakanı
Yayınlanma Tarihi:18:58,