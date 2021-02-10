Sağlık Bakanı Koca’dan yüz yüze eğitim açıklaması

Bilim Kurulu corona virüsü salgınına ilişkin son durumu görüşmek üzere toplandı. Kritik toplantının ardından kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yüz yüze eğitim yapılacak mı?” sorusuna da yanıt verdi. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum bu hafta konuyla ilgili cevap vermiş olacağız. Şu an salgının geldiği seyir vakaların, son 2 hafta bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını artırdığı şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin bu dönemde risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim.

* Yüz yüze eğitime geçecek özellikle ilköğretim okulları için MEB’den listeleri almış olduk. Muhtemelen ay sonuna doğru öğretmenlerimizi de, özellikle eğitim başlanacak sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak.

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