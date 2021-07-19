Sağlık Bakanlığı açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Bursa Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili bu açıklamaya gerek görülmüştür.

* Olay günü nöbetçi hekimin acil ameliyata girmesi nedeniyle acile gelen yeşil alan hastalarının bir süre beklemesinden kaynaklı olarak bekleyen bir hasta ile bir başka hekim arasında tartışma yaşandığı anlaşılmıştır.

* Bu tartışmada hekimimizin üslubu ve mesleği ile bağdaşmayan ifadeleri bizi ziyadesiyle üzmüştür.

* Sağlık personellerimizin uzunca bir süredir zor koşullarda ve yoğun mesai ile çalıştıkları ve insani ölçülerde yıpranmış olmaları anlaşılabilir olsa da mesleki ciddiyetten ayrılmamak esastır. Bu kapsamda idari soruşturma başlatılmıştır.