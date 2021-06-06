Sağlık Bakanlığı güncel corona verilerini açıkladı! İşte 6 Haziran tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 204 bin 827 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 55 milyon 455 bin 452’ye ulaştı.

5 BİN 386 YENİ VAKA

Semptom gösteren 482 hastayla birlikte 5 bin 386 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 287 bin 980’e çıktı. Can kaybı da 96 artarak 48 bin 164’e yükseldi.

1096 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 6003 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 160bin 774’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.8, ağır hasta sayısı da bin 96 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 5 Haziran verilerine göre, 216 bin 156 test yapılırken semptom gösteren 542 hastayla birlikte 6 bin 126 yeni vaka tespit edilmişti. 92 kişi hayatını kaybederken 7 bin 161 kişi de sağlığına kavuşmuştu.