Sağlık Bakanlığı güncel corona verilerini açıkladı! İşte 7 Haziran tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 218 bin 164 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 55 milyon 673 bin 616’ya ulaştı.

VAKA SAYISI ARTTI

Semptom gösteren 495 hastayla birlikte 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 293 bin 627’ye çıktı. Can kaybı da 91 artarak 48 bin 255’e yükseldi.

1060 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 6 bin 576 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.7, ağır hasta sayısı da bin 60 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 6 Haziran verilerine göre, 204 bin 827 test yapılırken semptom gösteren 482 hastayla birlikte 5 bin 386 yeni vaka tespit edilmişti. 96 kişi hayatını kaybederken 6 bin 3 kişi de sağlığına kavuşmuştu.