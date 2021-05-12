Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 12 Mayıs tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 228 bin 192 test yapıldı. Semptom gösteren bin 496 kişiyle birlikte toplam 13 bin 29 yeni vaka tespit edildi.

232 KİŞİYİ CORONAYA YENİK DÜŞTÜ

Tabloya göre son 24 saatte 232 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 43 bin 821’e yükseldi.

Bugün iyileşen 35 bin 167 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 801 bin 291’e yükseldi.

YOĞUN BAKIMDA SON DURUM

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 827 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 43.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4 olarak duyuruldu.

DÜN 278 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 11 Mayıs verilerine göre, 226 bin 452 test yapılırken semptom gösteren bin 582 hastayla birlikte 14 bin 497 yeni vaka tespit edilmişti. 278 kişi hayatını kaybederken 22 bin 253 kişi de sağlığına kavuşmuştu.