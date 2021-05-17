Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 17 Mayıs tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 206 bin 836 test yapıldı. Semptom gösteren 923 kişiyle birlikte toplam 10 bin 174 yeni vaka tespit edildi.

223 CAN DAHA GİTTİ

Tabloya göre son 24 saatte 223 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 44 bin 983’e yükseldi.

Bugün iyileşen 13 bin 864 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 961 bin 120’ye yükseldi.

YOĞUN BAKIMDA SON DURUM

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.2, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 326 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.5 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 30.7 olarak duyuruldu.

DÜN 223 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 16 Mayıs verilerine göre, 202 bin 243 test yapılırken semptom gösteren 920 hastayla birlikte 10 bin 512 yeni vaka tespit edilmişti. 223 kişi hayatını kaybederken 14 bin 418 kişi de sağlığına kavuşmuştu.